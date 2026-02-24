قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اركب أوبل فيكترا أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

أوبل فيكترا موديل 2002
أوبل فيكترا موديل 2002
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أوبل فيكترا موديل 2002

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا موديل 2002 ، وتنتمي فيكترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات أوبل فيكترا موديل 2002 الخارجية

أوبل فيكترا موديل 2002

تمتلك سيارة أوبل فيكترا موديل 2002 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة اوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش .

محرك أوبل فيكترا موديل 2002

أوبل فيكترا موديل 2002

تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 2002 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 217 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل فيكترا موديل 2002 الداخلية

أوبل فيكترا موديل 2002

زودت مقصورة سيارة أوبل فيكترا موديل 2002 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر أوبل فيكترا موديل 2002

أوبل فيكترا موديل 2002

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

