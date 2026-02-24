قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيف أظهرت سورة المائدة عدل الإسلام وإنصافه للآخرين.. فيديو

الكعبة
الكعبة

كشف الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، سورة المائدة فيها ربع يحوي 3 نداءات لأهل الإيمان.

وتابع خلال لقائه مع الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، مقدم برنامج نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد، أن آيات هذا الربع تظهر عدل الإسلام وإنصافه للآخرين.

وأوضح أن هذا المعنى واضح في آيات كثيرة، حيث إنه لا يعمم في الحكم، وهذا عظة لنا ألا نعمم في الأحكام، ونصف الكل بوصف لا يليق، موضحا أن هذا الربع يبدأ بـ «لتجدن أشد الناس عداوة».

وأضاف أن الربع به نداء لأهل الإيمان بعدم تحريم الطيبات واستحلال المحرمات، وتلفت الأنظار لدرس فقهي يقع فيه الجميع وفي هذا الدرس تتجلى معالم الرحمة الإلهية حينما لا يؤاخذنا الله باللغو في اليمين.
 

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

خالد كمال واحمد مالك

مسلسل سوا سوا الحلقة 8.. خالد كمال يبتز أحمد مالك حتى ينقذ هدى المفتي

ليالي رمضان

قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا باحتفالات ليالي رمضان

هشام حسين يتألق بمسلسلين «رأس الأفعى» و «إفراج» في رمضان 2026

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

