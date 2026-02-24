كيف أظهرت سورة المائدة عدل الإسلام وإنصافه للآخرين.. فيديو

كشف الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، سورة المائدة فيها ربع يحوي 3 نداءات لأهل الإيمان.

وتابع خلال لقائه مع الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، مقدم برنامج نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد، أن آيات هذا الربع تظهر عدل الإسلام وإنصافه للآخرين.

وأوضح أن هذا المعنى واضح في آيات كثيرة، حيث إنه لا يعمم في الحكم، وهذا عظة لنا ألا نعمم في الأحكام، ونصف الكل بوصف لا يليق، موضحا أن هذا الربع يبدأ بـ «لتجدن أشد الناس عداوة».

وأضاف أن الربع به نداء لأهل الإيمان بعدم تحريم الطيبات واستحلال المحرمات، وتلفت الأنظار لدرس فقهي يقع فيه الجميع وفي هذا الدرس تتجلى معالم الرحمة الإلهية حينما لا يؤاخذنا الله باللغو في اليمين.

