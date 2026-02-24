توابع الحلقة 7 .. مكالمة هاتفية من أسماء أبو اليزيد لـ ريهام حجاج

أذاعت قناة cbc دراما الحلقة السابعة من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث، ومنها قيام شهيرة بالانتقال للاقامة لدي خالتها اخلاص لفترة من الوقت، اما زوج شهيرة فقد تم طرده من الجيم، بعد عرف انه سوف يعمل في جيم جديد تملكه ليلي.

فيما فوجئت شهيرة بمكالمة هاتفية من ليلي.

قصة مسلسل توابع:



تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع



العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.





