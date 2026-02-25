قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
تحذير أزهري من “تلبيس إبليس”.. دعوة لتحصين القلوب بالعلم والوعي

محمد البدوي

في وقت تتزايد فيه مظاهر التزييف الفكري والسلوكي، وتتعدد أساليب التأثير على العقول والقلوب، تتجدد الدعوات إلى ترسيخ الوعي والتمسك بمنهج العلم كخط دفاع أول في مواجهة الانحرافات. 

معركة الإنسان مع الشيطان

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن معركة الإنسان مع الشيطان ليست لحظة عابرة، بل مسار متدرج يبدأ بخواطر عابرة وينتهي – إن لم يُنتبه له – بالاستحواذ الكامل على القلب. 

خريطة واضحة لمراتب التدرج

وأوضح أن القرآن الكريم رسم خريطة واضحة لمراتب هذا التدرج، داعيًا إلى اليقظة الدائمة، والالتزام بالقيم الإيمانية، واجتناب مقدمات المعاصي حفاظًا على صفاء النفس واستقامة السلوك.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن الرسالة الأولى في الوحي الإلهي جاءت لترسيخ قيمة العلم والقراءة وبناء الوعي، مستشهدًا بآيات سورة العلق وافتتاح سورة القلم، موضحًا أن هذه البداية لم تكن عابرة، بل وضعت أساسًا حضاريًا يقوم على المعرفة والإدراك والوعي، في مواجهة كل صور التزييف والانحراف الفكري والسلوكي.

العروبة والإسلام

وأشار الدكتور محمود صديق، خلال حلقة برنامج «قرأت» على قناة الناس، إلى استمرار الحديث عن كتاب «وحي القلم» للأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي، الذي فرغ من تأليفه قبيل وفاته عام 1937.

وأوضح أن الكتاب يحمل أبعادًا اجتماعية وثقافية واضحة، ويتضمن دفاعًا عن العروبة والإسلام، وعن الأزهر الشريف، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب تناوله لقضية «تلبيس إبليس» وتحذيره من مكايد الشيطان المتدرجة في عداوته للإنسان.

مراتب عداوة إبليس

وبيّن صديق أن القرآن الكريم عرض مراتب عداوة إبليس بصورة دقيقة، تبدأ بـ«النزغ» كما في قوله تعالى: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله»، ثم «المس» في قوله: «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا»، ثم «الوسوسة» التي ظهرت في قصة آدم عليه السلام، وصولًا إلى «الاستحواذ» حيث ينسى الإنسان ذكر الله، وأخيرًا أخطر المراحل وهي «العبودية» حين يخضع الإنسان لإغواء الشيطان ويتبعه.

حكاية أبي عامر قبيصة بن عقبة الكوفي

وأوضح أن الرافعي تناول في «وحي القلم» قصة رمزية بعنوان «إبليس يعلم»، أورد فيها حكاية عن أبي عامر قبيصة بن عقبة الكوفي، أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، الذي عُرف بالزهد والعبادة حتى لُقب براهب الكوفة، مشيرًا إلى أن القصة تكشف كيف يتسلل الشيطان إلى القلب عبر التزيين والتزوير، مستغلًا شهوات النفس ومحبة الدنيا.

وأكد أن الشيطان لا يجد سبيلًا إلى قلب امتلأ بالصدق في الفكر والنظر والفهم، لأن موضع عمله هو الكذب والتزييف، مستشهدًا بقوله تعالى: «هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم»، موضحًا أن اللذات المحرمة سرعان ما تزول ويبقى أثرها من الذنوب، وأن الحنين إليها بعد انقضائها أحد أخطر أبواب الإغواء.

سدّ الذرائع واجتناب مقدمات المعاصي

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف على أهمية سدّ الذرائع واجتناب مقدمات المعاصي، لافتًا إلى أن القرآن أرشد إلى غض البصر باعتباره حماية وقائية للنفس، كما حذّر من الجلوس في مواطن المعصية ومجالسها.

وأكد أن الوقاية تبدأ من الوعي، وأن اليقظة الدائمة هي السبيل لتحصين القلوب من تلبيس إبليس في زمن تتعدد فيه صور الخداع والتزييف.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

البابا تواضروس

اليوم.. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

شراكة

تعاون جديد لتوفير 5,000 كرتونة رمضان لدعم الطلاب في 10 محافظات

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

