فريق زد إف سي 2014 يتوج ببطولة رايت تو دريم الودية.. ومحمد رمضان هداف البطولة

توج فريق زد إف سي 2014 بلقب بطولة رايت تو دريم الودية، بعد منافسات قوية جمعت سبعة فرق متميزة، وهي أكاديمية رايت تو دريم، والنادي الأهلي، وزد إف سي، ونيو جيزا، ونادي بيراميدز، ونادي المقاولون العرب، وفاركو، بحضور عدد كبير من المسئولين والمدربين وعدد من عشاق كرة القدم.

ومنحت البطولة فريق زد إف سي 2014 الفرصة لإظهار قدراته ومهارات لاعبيه أمام الفرق الأخرى، والمنافسة على مستوى عالٍ، كما دعمت تطوير اللاعبين الشباب، وعززت روح الرياضة الودية والتنافسية بين جميع الفرق المشاركة، بما يعكس التزام زد إف سي بتطوير كرة القدم في مصر وإعداد لاعبين قادرين على المنافسة وتحقيق التميز.

بدأ الفريق مشواره في البطولة بفوز مستحق على نادي بيراميدز بنتيجة 2–1، تلاه فوز قوي على نادي المقاولون العرب 3–0، ليضمن التأهل إلى نصف النهائي. وفي نصف النهائي، تألق الفريق مجددًا بالفوز على النادي الأهلي 2–0، قبل أن يحقق الانتصار في المباراة النهائية على أكاديمية رايت تو دريم 2- 1، ليظفر باللقب عن جدارة واستحقاق، ويعكس التوازن الفني والروح القتالية التي يتميز بها الفريق.



تميزت البطولة أيضًا بأداء لافت من اللاعب محمد رمضان، الذي حصل على جائزة أفضل هداف تقديرًا لأدائه المميز وسجل أهدافه اللافت خلال المباريات.

وحملت لحظة تتويج الفريق بالكأس لمسة عاطفية مؤثرة، إذ رفع اللاعبون الكأس وهم يحملون قميصًا تخليدًا لذكرى المدرب الراحل لحراس المرمى خالد سامي، في مشهد مملوء بالفخر والانتماء العميق داخل الفريق.

بهذه المناسبة، قال الكابتن علي صقر، المدير الفني لقطاع الناشئين بزد إف سي: "نفخر بما حققه فريق زد إف سي 2014 في بطولة رايت تو دريم. هذا الفوز يعكس روح الفريق والتزامنا بالتميز، ويؤكد رؤيتنا الاستراتيجية في تطوير اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات في بيئة احترافية. نركز على بناء فريق قوي ومتوازن قادر على المنافسة، مع ترسيخ قيم الاحترافية والانضباط والروح الرياضية، ويؤكد هذا الإنجاز مكانة النادي كمنصة رائدة لتطوير المواهب وصقلها استعدادًا للتحديات المقبلة".

ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية زد إف سي الشاملة لتطوير اللاعبين الشباب، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين التدريب الفني، الاحتكاك التنافسي، وصقل الجوانب الذهنية للناشئين، بما يضمن إعداد لاعبين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، ويدعم مستقبل كرة القدم المصرية بشكل عام.

