درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ دمياط يشارك بجلسة مجلس جامعة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


شارك  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بجلسة مجلس جامعة دمياط، المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة وحضور المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و الدكتور المتولي سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات.

هذا وقد استهل " المحافظ " الجلسة بتهنئة مجلس الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،  وأعرب عن تقديره للجامعة ورئيسها ومجلسها ، وسعادته بزيارته الأولى للجامعة ، وأكد " محافظ دمياط " تطلع المحافظة إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم المجالات التنموية.

ومن جانبه ،، رحب الدكتور حمدان ربيع بمحافظ دمياط فى رحاب جامعة دمياط ، معربًا عن تقديره بتلك الزيارة،  حيث أهدى محافظ دمياط درع الجامعة.

وعلى صعيد آخر،، تفقد " المحافظ " يرافقه الدكتور حمدان ربيع جامعة دمياط الأهلية والتى بدأت الدراسة بها هذا العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، حيث أشاد " الدكتور حسام الدين فوزى " بهذا الصرح التعليمى ، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تُعد من أهم المسارات التعليمية التى تساهم فى استيعاب زيادة الطلاب وتقليل اغتراب الطلاب من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب  أحدث النظم التعليمية الدولية ، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

دمياط محافظ دمياط جامعه دمياط الأزهر

