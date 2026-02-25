محافظ دمياط يشارك بجلسة مجلس جامعة دمياط



شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بجلسة مجلس جامعة دمياط، المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة وحضور المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و الدكتور المتولي سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات.

هذا وقد استهل " المحافظ " الجلسة بتهنئة مجلس الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعرب عن تقديره للجامعة ورئيسها ومجلسها ، وسعادته بزيارته الأولى للجامعة ، وأكد " محافظ دمياط " تطلع المحافظة إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم المجالات التنموية.

ومن جانبه ،، رحب الدكتور حمدان ربيع بمحافظ دمياط فى رحاب جامعة دمياط ، معربًا عن تقديره بتلك الزيارة، حيث أهدى محافظ دمياط درع الجامعة.

وعلى صعيد آخر،، تفقد " المحافظ " يرافقه الدكتور حمدان ربيع جامعة دمياط الأهلية والتى بدأت الدراسة بها هذا العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، حيث أشاد " الدكتور حسام الدين فوزى " بهذا الصرح التعليمى ، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تُعد من أهم المسارات التعليمية التى تساهم فى استيعاب زيادة الطلاب وتقليل اغتراب الطلاب من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب أحدث النظم التعليمية الدولية ، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.