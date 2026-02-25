«بركة رمضان» يواصل تصدر التريند على السوشيال لليوم الخامس

واصل هاشتاج "#بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن" تصدر مواقع السوشيال ميديا لليوم الخامس على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الخامسة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc وبرعاية حزب مستقبل وطن.



الحلقة كانت حافلة بلحظات إنسانية مؤثرة، شملت دعم الكابتن عبدالفتاح بــ١٠٠ ألف جنيه لمساندة زوجته في مرضها، و١٠٠ ألف جنيه لعم ميمي لتجديد مكتبته، و٥٠ ألف جنيه لسداد قرض أحد الجيران، بالإضافة إلى ٢٠ ألف جنيه لعم عادل لتحقيق حلمه وحياة كريمة له ولزوجته.





رواد السوشيال أبدوا إعجابهم برسائل البرنامج الإنسانية، مؤكدين أنه يعيد تسليط الضوء على روح التكافل والتراحم في المجتمع المصري خلال رمضان، ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في المقام الأول.

