مسلسل حد أقصى الحلقة 8.. خالد كمال يتعرض للسرقة من عشيقته

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “حد اقصي” العديد من الاحداث التشويقية ، والتى بدأت بإختطاف نجل مدير البنك نادر (محمد القس) بسبب عدم رجوع المبلغ المالى الذى سرقه انور (خالد كمال) .

ميار عشيقة انور (خالد كمال) تقرر ان تسرق المبلغ المالي الذى استولي عليه وتهرب .

حسن (مصطفى عماد) يفاجيء صباح (روجينا) بأن هناك شكوك بأن صابرين (بسنت ابو باشا) تتحالف مع انور (خالد كمال).

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.