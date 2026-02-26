دعاء اليوم الثامن من رمضان لهداية الأبناء وصلاح أحوالهم

دعاء اليوم الثامن من رمضان لهداية الأبناء.. الأبناء زهرة الحياة الدنيا، ومن أفضل ما يقدمه الأباء لأبنائهم هو الدعاء فى هذه الأيام المباركة ليهديهم الله ويصلح بالهم وأحوالهم.. لذلك سنذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء اليوم الثامن من رمضان لهداية الأبناء

اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم».

«اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين».

«اللهم رب الأرباب ربِ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».

«اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

«اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

اللهم لا تجعل في يومهم سوءًا إلا دفعته، ولا ذنبًا إلا غفرته، يا أرحم الراحمين.

اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه.



دعاء اليوم الثامن من رمضان لحفظ الأبناء

1- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

2- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

3- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.

4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

5- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.

6- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.

7- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

دعاء للأبناء بالتوفيق فى اليوم الثامن من رمضان

- اللهم كن لأبنائي عونًا في اختباراتهم واشرح صدررهم ونوّر عقولهم، واجعل مسيرتهم العلمية عامرة بالتفوّق والنجاح والتميّز.

- اللهم اكتب لأولادي النجاح والتفوّق في دراستهم، وأفْرح قلوبهم وقلبي بحصولهم على أعلى الدرجات والمراتب.

اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء».

- « اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة».

- اللهم إنّي أسألك أن تُعين أبنائي في دراستهم، وترزقهم قوة الحفظ وسعة الفهم، وتنوّر بصرهم وبصيرتهم، وأن تُكلّل جهودهم بالنجاح والتفوّق.

دعاء لهداية الابن العاق

يا غافر الذنب وقابل التوب، أسألك أن تُصلح حال ابني، وأن ترده إليك ردًا جميلًا.

اللهم ارزق ولدي الحكمة والصبر، وأبعد عنه الشيطان ووساوسه، ووفقه لكل خير يا كريم.

اللهم اجعل ابني بارًا بوالديه، حسن الخلق، طيب القلب، ذاكرًا لك في كل حال.

اللهم اهده وحسن أخلاقه وأصرف عنه شياطين الإنس والجن.

اللهم يا هادي اهدي لي اولادي واصرفهم عن الحرام يا رب العالمين.

يارب أعني على تربيته تربية حسنة وجمل أخلاقه واجعله من المؤمنين.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب ولدي على دينك، واهدِه لطريق الخير، واجعله من عبادك الصالحين.