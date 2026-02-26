قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
محافظات

احالة 26 من العاملين المتغيبين بحي غرب بدون إذن للتحقيق في المنوفية

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

فاجئ   اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، المركز التكنولوجي بحي غرب شبين الكوم ، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط داخل منظومة العمل لسرعة إنجاز طلبات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة .

حيث تفقد محافظ المنوفية أقسام المركز التكنولوجى ، واستمع إلى شرح من مديرة المركز عن  إجمالي القوة البشرية وألية منظومة العمل والخدمات التي يقدمها ومراحل استقبال الطلبات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والتأكد من مدى تقديم التيسيرات وتبسيط كافة الإجراءات أمام  المواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وضمان إنهاء طلباتهم المقدمة ، وخلال تفقده ، أحال محافظ المنوفية 26 من المتغيبين بحي غرب للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي. 

فيما استفسر  محافظ المنوفية عن موقف  نسب إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد ملفات العمل الرئيسية ، مطالباً مديرة المركز التكنولوجي بطباعة بيان بالطلبات المتأخرة للمواطنين لفحصها والوقوف على المعوقات واتخاذ اللازم ، كما استفسر المحافظ من رئيس حي غرب عن الإجراءات المتخذة لتطبيق قانون تراخيص المحال العامة .

وأثناء تواجده بالمركز التكنولوجي ، استمع محافظ المنوفية لشكوى مواطن يتضرر من تأخر استلام بيان الصلاحية لرخصة بناء الخاصة به ، وعلى الفور شدد المحافظ على سرعة نهو الرخصة وتسليمها للمواطن النهاردة ، قائلاً" المواطن ماله يستلمها دلوقتى " مؤكداً على أن المواطن وتلبية متطلباته وتحسين الخدمات أولى اهتماماتي وعلى رأس منظومة العمل.

كما تفقد محافظ المنوفية مبنى حي غرب شبين الكوم  للوقوف على مستوى الأداء الإداري ، وحرص على تفقد عدد من الإدارات ومنها الإدارة الهندسية والمكاتب الإدارية ، ومخزن مهمات الإنارة ، وشدد على رئيس الحى بالمرور الميداني ومضاعفة الجهود بكافة ملفات العمل ومتابعة أعمال التجميل بنطاق الحى وتكثيف الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية حي غرب

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مقاومة الأنسولين
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
