الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
أخبار العالم

حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تغادر ميناء جزيرة كريت إلى حيفا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي القول بأن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد غادرت ميناء جزيرة كريت اليونانية إلى حيفا.

وكانت وسائل إعلام عبرية، في وقت لاحق  بأن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، الأكبر في العالم، من المتوقع أن ترسو في ميناء حيفا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

و دخلت مجموعة حاملة الطائرات، المعروفة رسميًا باسم Carrier Strike Group 12، البحر المتوسط بعد عبور Strait of Gibraltar، دون أن يصدر تأكيد رسمي من البحرية الأمريكية بشأن موعد الرسو في حيفا، وهي المدينة التي تضم مقر قيادة البحرية الإسرائيلية وأحد أكبر المصافي في البلاد، بحسب مصادر عبرية.

ووصلت طائرات نقل وتزويد بالوقود أمريكية إلى مطارات وموانئ إسرائيلية، في إطار تحركات تهدف إلى دعم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

و من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفها بـ"الأخبار المضللة" التي تزعم معارضة الجنرال دانيال كين "رازين" دخول بلاده في حرب مع إيران، مؤكدا أن هذه التقارير "محض افتراء".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "انتشرت مؤخرا العديد من الأخبار المضللة من وسائل الإعلام التي تدّعي أن الجنرال دانيال كين، المعروف أحيانا باسم رازين، يعارض دخولنا في حرب مع إيران. هذه الأخبار لا تُنسب إلى أي جهة، وهي محض افتراء".


وأشاد الرئيس الأمريكي بالجنرال كين، مشيرا إلى أنه "كغيره، لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أنه إذا اتُخذ قرار بمواجهة إيران عسكريا، فسيكون النصر حليفا سهلا".


وكشف ترامب أن كين كان مسؤولا عن عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن البرنامج "لم يعد قيد التطوير، بل دُمّر تمامًا بواسطة قاذفاتنا العملاقة من طراز B-2".

