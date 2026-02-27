قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نبيل العطار لـ صدى البلد: تقليص تكليف الأطباء يمس مصداقية الدولة.. ونواقص الأدوية خط أحمر

الدكتور نبيل العطار في حواره لـ صدى البلد
الدكتور نبيل العطار في حواره لـ صدى البلد
محمد الشعراوي

أكد الدكتور نبيل العطار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن عددا من الملفات الصحية الملحة تتصدر أولويات اللجنة خلال المرحلة الحالية، وعلى رأسها أزمة تقليص تكليف خريجي القطاع الطبي، ونواقص الأدوية خاصة لمرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم.

العطار تحدث في حواره لـ صدى البلد عن تداعيات تعديلات قانون الإيجار القديم وانعكاساتها الاجتماعية، وتراجع مستوى الخدمات الصحية في بعض المراكز بالمحافظات.

وإلى نص الحوار:

ما موقفك من تقليص نسبة تكليف خريجي القطاع الطبي؟

أرفض تماما فكرة تقليص التكليف إلى 40 أو 45% من الخريجين.. الطالب الذي التحق بكلية الطب أو الصيدلة أو العلاج الطبيعي أو طب الأسنان منذ خمس أو ست سنوات دخل على أساس واضح وهو أن هناك تكليفا بعد التخرج ولا يجوز أن نغير القواعد بعد نهاية المباراة.

العقد شريعة المتعاقدين ومصداقية الدولة أمام المواطن أهم من أي وفورات مالية.. هناك أسر باعت ممتلكاتها وأنفقت مبالغ طائلة، خاصة في الجامعات الخاصة، على أمل أن يحصل أبناؤها على فرصة تكليف وتدريب حقيقي.

وما البديل الذي تراه مناسبا؟

أرى أن التكليف مدى الحياة قد يمثل عبئا على الدولة، لكن الحل ليس في إلغائه فجأة.. أقترح نظاما انتقاليا عادلا يتمثل في تكليف لمدة 5 سنوات فقط وخلال هذه الفترة يحصل الطبيب أو الصيدلي أو أخصائي العلاج الطبيعي على تدريب حقيقي وتأهيل مهني وإتاحة فرصة الحصول على دبلومة أو ماجستير أثناء فترة التكليف وبعد انتهاء المدة، تنتهي العلاقة الوظيفية بشكل منظم.. وبذلك أكون قد أهلت طبيبا كفؤا يخدم المجتمع بدلا من تخريج ممارس بلا خبرة.

هل ترى خطورة في إلغاء التكليف دون بديل؟

بالتأكيد التعليم شيء والتدريب شيء آخر.. التكليف في سنواته الأولى هو مرحلة التأهيل الحقيقي للممارسة.. إلغاؤه دون منظومة تدريب بديلة يعرض حياة المواطن للخطر، لأننا سنصدر للسوق خريجين بلا خبرة كافية.

ماذا عن العدالة في اختيار الأعلى مجموعا للتكليف؟

إذا كان سيتم الاختيار بالأعلى مجموعا، فيجب أن يكون هناك امتحان موحد على مستوى الجمهورية لضمان العدالة.. لا يمكن مقارنة مجموعات صادرة عن جامعات مختلفة بمعايير امتحانات مختلفة.

كيف تفسر التوسع في الكليات الخاصة مع تقليص التكليف؟

هناك تناقض واضح.. لا يمكن أن أفتح القبول في الكليات بأعداد كبيرة ثم أقول إن سوق العمل لا يحتاجهم.. إذا كانت الدولة لا تحتاج هذه الأعداد، فيجب ضبط أعداد القبول من الأساس.

بالتزامن مع اجتماع لجنة الصحة لمناقشة الأوضاع الصحية ومن ضمنها نقص بعض الأدوية خاصة أدوية مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم.. ما الإجراءات التي يجب اتخاذها بهذا الشأن؟

ملف نواقص الأدوية لم يعد يحتمل التأجيل أو المسكنات المؤقتة، خاصة عندما نتحدث عن مرضى مزمنين مثل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم.. هؤلاء المرضى يعتمدون على أدوية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها ليوم واحد، وأي نقص فيها يمثل تهديدا مباشرًا لحياتهم.. لذلك يجب ان يكون هناك تدخل فوري وسريع لسد أي عجز في الأدوية الحيوية، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو الاستيراد العاجل للأصناف الناقصة، مع وجود آلية واضحة للرصد المبكر قبل حدوث الأزمة.

كما يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة توضح حجم المخزون الاستراتيجي من الأدوية الحيوية في جميع المحافظات، بحيث لا نفاجأ بأزمات متكررة.. لا يصح أن نتحرك بعد وصول الشكاوى، بل يجب أن تكون هناك منظومة استباقية تمنع حدوث العجز من الأساس.. كما يجب أن يكون هناك رقابة علي سلاسل التوزيع، لمنع تسرب الأدوية إلى السوق السوداء أو بيعها خارج المنظومة الرسمية، لأن هذا يفاقم الأزمة ويضاعف معاناة المرضى.

ننتقل إلى ملف قانون الإيجار القديم .. ما رأيك في التعديلات الأخيرة التي أقرها النواب وتم التصديق عليها؟

أنا أؤيد إنصاف المالك، لكن التعديل جاء قبل استكمال أدوات الحماية اللازمة.. كان يجب أن يسبق ذلك تطبيق كامل لقانون الترقيم العقاري لأنه ببساطة سيعطينا صورة واضحة ، كل شقة لها رقم تعريفي مثل الرقم القومي للمواطن. من خلاله أعرف من يملك ماذا ومن لديه شقة أو أكثر يمكن تطبيق التعديلات عليه ومن لا يملك سوى هذه الوحدة ومعاشه محدود يجب حمايته.

ومن وجهة نظري لا يصح أن نعرض كبار السن أو أصحاب المعاشات المحدودة لخطر التشريد دون بديل واضح فهؤلاء قضوا حياتهم في هذه العقارات وبالتالي إخراجهم أمر غير مقبول وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول لهذه الفئات مع دعم الدولة لهم.

في النهاية القانون لن يرضي الطرفين ولكن يجب تحقيق قدر المستطاع شيء من الإنصاف للطرفين مع تحديد فترة انتقالية عادلة.

ما أبرز المشكلات الصحية داخل مركز فاقوس؟

الخدمة الصحية في الدائرة السابعة متدنية للغاية لدينا كثافة سكانية كبيرة تقارب 150 ألف نسمة في بعض المناطق دون خدمات كافية والاعتماد على القوافل الطبية فقط في بعض القرى مع نقص في التخصصات الدقيقة وضغط على المستشفيات القريبة.

ماذا عن المستشفى الجامعي في فاقوس؟

لدينا كلية طب في فاقوس، وكان من المفترض أن يسبقها مستشفى جامعي.. أسعى حاليا، بالتعاون مع زملائي النواب، لتوفير أرض أملاك دولة لإنشاء مستشفى جامعي يخدم مركز فاقوس والمراكز المجاورة.. إنشاء مستشفى جامعي سيحدث نقلة نوعية في الخدمة الصحية والتعليم الطبي مغا.

ماذا عن مستشفى التمايين المهجورة؟

هناك مستشفى مجهز على مساحة خمسة أفدنة بقرية التمايين لا يتم الاستفادة منها إطلاقا.. هذا إهدار للمال العام وأقترح تحويله إلى مستشفى أمراض نفسية وعصبية، خاصة أن أقرب مستشفى متخصص هو مستشفى العزازي للصحة النفسية ويبعد نحو 30 كم وسعته غير كافية.

كيف تتابع شكاوى العلاج على نفقة الدولة؟

أخصص مكتبا لتلقي الشكاوى، وأتابع الطلبات مباشرة مع مديرية الصحة، وأتدخل لحل أي تعقيدات إدارية، خاصة في الحالات الحرجة.

كيف تمارس دورك الرقابي تجاه وزارة الصحة؟

أقوم بذلك من خلال تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وحضور اجتماعات لجنة الصحة بانتظام مع متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع وزيارة المستشفيات ميدانيا دون إعلان مسبق أحيانا.

الدكتور نبيل العطار نبيل العطار مجلس النواب خريجي القطاع الطبي تكليف خريجي القطاع الطبي نواقص الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

السفير عاطف سالم

السفير عاطف سالم: إسرائيل عملت على إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية

أرشيفية

عبد الحميد وتد يفسر آيات من الأنفال.. ويكشف دروس النصر والتغيير في رمضان

نتنياهو

السفير عاطف سالم : نتنياهو يرفض تشكيل لجنة رسمية للتحقيق بشأن أحداث طوفان الأقصى

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد