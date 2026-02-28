النائبة جيهان شاهين: العاشر من رمضان ملحمة إيمان وإرادة أعادت الكرامة للأمة

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يومًا فارقًا في تاريخ الأمة، إذ أعادت حرب أكتوبر الروح والكرامة للشعب المصري وللأمة العربية، وكتبت صفحة مضيئة عنوانها العزة والانتصار.

وقالت شاهين إن حرب العاشر من رمضان جسّدت تلاقي الإيمان مع الإرادة، حيث لم يكن الصيام عائقًا أمام المقاتلين، بل كان مصدر قوة روحية عززت عزيمتهم في معركة استرداد الأرض، مؤكدة أن العبور لم يكن مجرد عملية عسكرية، بل عبورًا من اليأس إلى الرجاء ومن الانكسار إلى الكبرياء.

وأضافت أن سنوات ما بعد نكسة 1967 لم تُطفئ جذوة الأمل في قلوب المصريين، بل زادتهم إصرارًا على استعادة الأرض والحق، مشيرة إلى أن تحطيم خط بارليف ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس كانا إعلانًا واضحًا بأن الإرادة الوطنية قادرة على تحويل المستحيل إلى ممكن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن العاشر من رمضان ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل قيمة متجددة تُلهم الأجيال في معارك البناء والتنمية، تمامًا كما تحقق النصر بالسلاح يمكن أن يتحقق اليوم بالعلم والعمل والإنتاج، مؤكدة أن روح أكتوبر ما زالت حاضرة في مواجهة تحديات الاقتصاد والإصلاح.

واختتمت شاهين تصريحاتها بالتأكيد على أن النصر لم يكن صدفة، بل نتيجة تخطيط وصبر وتضحية، وقيادة آمنت بشعبها وشعب آمن بجيشه، موجهة التحية لأرواح الشهداء الذين كتبوا بدمائهم معنى الكرامة، مشددة على أن الوطن يُحمى بالعمل والإخلاص لا بالشعارات.