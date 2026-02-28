رئيس قوي عاملة النواب يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان

تقدم النائب الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة؛ وزير القوي العاملة الأسبق؛ بأصدق وأخلص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأبطال القوات المسلحة قادةً وضباطًا وجنوداً، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والانتصارات التي حققها رجال قواتنا المسلحة الباسلة.





كما تقدم النائب "سعفان" بهذه المناسبة بالتهنئة باسم 30 مليون عامل مصري، مؤكدا أن ذكري يوم العاشر من رمضان جسدت تلك المناسبة الراسخة فى الوجدان، قيم العطاء والاستبسال والفداء، فى سبيل العبور بالوطن من مرارة الهزيمة إلى النصر المبين، واسترداد كل حبة رمل من أرضه، والتأكيد أنه لا تهاون أو تفريط مهما بلغت التحديات أو عظمت التضحيات، واليوم تبقى المبادئ على ثباتها، وتعبر مصر بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة التحديات والعقبات إلى آفاق جمهورية جديدة، رايتها خفاقة شامخة فى عزة وكبرياء .

وقال رئيس قوي عاملةالنواب: إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد ، يوم العزة والكرامة ، واسترداد تراب وطننا الغالي والنفيس ؛ معربا عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعياً الله عز وجل أن يديمهم حماة للشعب المصري والوطن العزيز.