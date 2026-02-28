قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المستشار هشام بدوي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد

توسّع دائرة الصراع إقليميًا
توسّع دائرة الصراع إقليميًا
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العطرة لانتصار العاشر من رمضان المجيد .

وجاء نص البرقية :" فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لسيادتكم.. وبعد، بملءِ الفخرِ والاعتزاز، وبأسمى وأصدق عبارات الإجلال، يشرفني أن أرفع إلى فخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أزكى التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة حلول الذكرى العطرة لانتصار العاشر من رمضان المجيد؛ ذلك اليوم الذي سيظل خالدًا في تاريخ وطننا الأبي، يوم استردت فيه الأمة عزتها، وسطر فيه أبطالها بدمائهم الزكية ملحمةً خالدةً، ستظل فرقانًا بين الانكسار والانتصار.

وأضاف: إن هذا اليوم الأغر سيظل علامةً فارقةً في مسيرة أمةٍ علَّمت العالم معنى العزيمة، وشاهدًا على جسارتها وعظمة قيادتها التي لطالما آمنت دومًا بالحق فاستردته، وهو نبراسٌ نقتبس من ضيائه روح التحدي والأمل لمواجهة الصعاب، وعزيمة الإنجاز لإرساء دعائم جمهوريتنا الجديدة، وإننا إذ نستحضر هذه الذكرى، لنؤكد أن العقيدة التي سكنت هذه القلوب لهي ذاتها القوة الدافعة لمسيرة البناء والتنمية تحت قيادتكم الرشيدة.

واختتم: نسأل الله العلي جلت قدرته أن يسدد على طريق الحق خطاكم، وأن يمدكم بعون من عنده ويحيطكم بعنايته ذخرًا للوطن وحصنًا للأمة، وأن يديم على مصر رفعتها وعلو رايتها في ظل قيادتكم الوطنية المخلصة".حفظكم الله، وسدد بالحق خُطاكم وكل عام وسيادتكم بخير"

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي العاشر من رمضان المجيد أعضاء مجلس النواب

