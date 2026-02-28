محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن مشروع تطوير وتنمية رشيد يُعد من المشروعات القومية المهمة التي تستهدف إحياء المدينة التاريخية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المصرية، من خلال تطوير الشوارع التراثية والمنازل الأثرية والحفاظ على الهوية العمرانية المميزة، إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع لمتابعة مستجدات مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، والوقوف على معدلات التنفيذ وأعمال التطوير الجارية، وذلك بحضور اللجنة المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مراحل تنفيذ أعمال التطوير الجارية، ومتابعة نسب الإنجاز، مع التأكيد على توفير جميع أوجه الدعم الفني والإداري لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية للمدينة تاريخيًا واقتصاديًا وسياحيًا.

كما شددت على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الأعمال، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف التنموية والسياحية للمشروع، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المقومات التراثية الفريدة التي تتمتع بها المدينة.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مدينة رشيد، مع استكمال أعمال التطوير والحفاظ على طابعها العمراني والتراثي، بما يعزز مكانتها السياحية ويحقق عائدًا تنمويًا مستدامًا لأهالي المدينة.