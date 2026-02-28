محافظة أسوان: الصفحة الرسمية المصدر الوحيد للمعلومات والبيانات

تحرص محافظة أسوان، على تحقيق معايير الشفافية والوضوح أمام المواطنين.

وتؤكد المحافظة على أن المصدر الوحيد للمعلومات والبيانات الصحفية هو الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيس بوك” وليس لدينا أى متحدث رسمى باسم محافظة أسوان حتى الآن.

توضيح

ونشدد على أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخراً حول صدور قرار أو تصريح من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإقالة أى مسئول سواء كان رئيس مركز أو مدينة أو قرية أو مسئولى غرف العمليات بالوحدات المحلية أو غيرها فى حالة عدم الرد تليفونياً من المسئول.

ولكن تم الإعلان عن أرقام محمول المسئولين فى المحليات من أجل سرعة التعامل مع الشكاوى والمشاكل الواردة لهم ، حيث أن المعيار الأساسى للتقييم لأى مسئول هو التدخل الفورى لحل المشكلة وفق الإمكانيات المتاحة.