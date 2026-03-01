متحف أخناتون يحتفل باليوم العالمي للمرشد السياحي

نظم متحف أخناتون جلسة نقاشية حوارية خاصة اليوم العالمي للمرشد السياحي، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي السياحي والآثري.

أوضحت إدارة متحف أخناتون، أن تضمنت الجلسة النقاشيةورشة عمل عبارة عن تصميم لافتات تبرز أهمية هذا اليوم، لافتة أن المرشد السياحي هو الواجهة الثقافية للوطن، وسفيره الذي يحمل رسالة التاريخ إلى العالم.

يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ، وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى إداري ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف.

وحكم إخناتون البلاد ما يناهز الـ17 عاما، ويرجح أنه في العام 12 من عهده إرتقت نفرتيتي لتحكم البلاد إلي جانبه,وربما شارك في الحكم ملك أخر هو سمنخ-كا-رع، ثم ورث العرش بعد ذلك ولم تزد مدة حكمه عن عام ونصف، تلاه علي العرش حوالي عام 1336ق.م الأمير الصغير توت عنخ أتون الذي قام في العام الثاني من حكمه بإعادة إفتتاح معابد أمون رع وغير إسمه إلي توت عنخ أمون، ليظهر إحترامه وتأكيد عودته لعبادة هذا الإله.