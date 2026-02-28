هدده بمفك حديدي.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على راكب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق سيارة ميكروباص "أجرة" بالتعدى على أحد الركاب بالسب وتهديده بمفك حديدى بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبتاريخ 9 الجارى حدثت مشادة كلامية بين قائد السيارة الميكروباص "الظاهر بمقطع الفيديو" وأحد الركاب قام على إثرها قائد السيارة بالتعدى على الأخير بالسب والشتم والتلويح بالمفك حال طلب الأخير النزول أمام إحدى المستشفيات وعدم تذكر السائق.

أمكن تحديد وضبط قائد السيارة (سائق - مقيم بنطاق محافظة القليوبية)، والأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تبين سابقة ضبط السيارة بتاريخ 14 الجارى وحجزها بقسم شرطة الوايلى بالقاهرة لسيرها عكس الاتجاه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





