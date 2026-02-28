محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحة النقل الثقيل ووحدة مرور سفاجا الجديدة

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، قطعة الأرض المخصصة لإنشاء ساحة للنقل الثقيل بمدينة سفاجا، إلى جانب متابعة جاهزية وحدة مرور سفاجا الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتطوير الخدمات المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية الخدمية.

ووجّه المحافظ بإعداد المخطط التفصيلي لساحة النقل الثقيل بالتنسيق مع وزارة الطرق والموانئ، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تنظيم حركة الشاحنات والحد من التكدسات داخل المدينة.

كما تفقد محافظ البحر الأحمر وحدة مرور سفاجا الجديدة، المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، واطلع على ميادين الاختبارات الخاصة بها، مؤكدًا ضرورة تجهيز الوحدة بالكامل لتقديم خدمات مرورية متكاملة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن مبنى المرور الجديد يقع بالكيلو 5 خلف محكمة سفاجا الجديدة، بجوار المبنى القديم، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 39 مليون جنيه، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وجارٍ استكمال إجراءات التسليم الإداري تمهيدًا للتشغيل.

وشدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة وجودة التنفيذ، لضمان تقديم مستوى خدمة متميز يواكب احتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الجهات المعنية بالتنسيق الكامل لتشغيل الوحدة الجديدة بكفاءة عالية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المرورية وتسهيل الإجراءات داخل مدينة سفاجا.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.