محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
الدفاع الكويتية: إحباط استهداف بطائرة مسيرة لقاعدة محمد الأحمد البحرية
ترامب: إيران في حالة شلل شبه كامل.. ولدينا فكرة جيدة عن القيادة القادمة
الدوري السعودي .. الأخدود يهزم رفقاء دونجا 3-2 في صراع الهبوط
محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحة النقل الثقيل ووحدة مرور سفاجا الجديدة

ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، قطعة الأرض المخصصة لإنشاء ساحة للنقل الثقيل بمدينة سفاجا، إلى جانب متابعة جاهزية وحدة مرور سفاجا الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتطوير الخدمات المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية الخدمية.

ووجّه المحافظ بإعداد المخطط التفصيلي لساحة النقل الثقيل بالتنسيق مع وزارة الطرق والموانئ، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تنظيم حركة الشاحنات والحد من التكدسات داخل المدينة.

كما تفقد محافظ البحر الأحمر وحدة مرور سفاجا الجديدة، المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، واطلع على ميادين الاختبارات الخاصة بها، مؤكدًا ضرورة تجهيز الوحدة بالكامل لتقديم خدمات مرورية متكاملة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن مبنى المرور الجديد يقع بالكيلو 5 خلف محكمة سفاجا الجديدة، بجوار المبنى القديم، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 39 مليون جنيه، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وجارٍ استكمال إجراءات التسليم الإداري تمهيدًا للتشغيل.

وشدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة وجودة التنفيذ، لضمان تقديم مستوى خدمة متميز يواكب احتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الجهات المعنية بالتنسيق الكامل لتشغيل الوحدة الجديدة بكفاءة عالية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المرورية وتسهيل الإجراءات داخل مدينة سفاجا.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر سفاجا مرور سفاجا الجديدة مدينة سفاجا

