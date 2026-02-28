محافظ البحر الأحمر يشهد عرضًا تقديميًا عن مقومات سفاجا

شهد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، عرضًا تقديميًا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا حول المقومات التنموية للمدينة، وتابع موقف تنفيذ المشروعات الجارية، موجهاً بسرعة إنهاء الوصلات المنزلية للصرف الصحي وأعمال الرصف، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدفع معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

وتناول العرض استعراض المساحة والموقع الجغرافي لمدينة سفاجا، وما تتمتع به من مقومات سياحية وصناعية وتعدينية، إلى جانب عرض مصنع القاطرات البحرية ضمن ترسانة جنوب البحر الأحمر، ومكونات مشروع مراسي البحر الأحمر.

كما استعرض المحافظ موقف تنفيذ المشروعات الجارية بالمدينة، والتي شملت تطوير الطرق، وتحسين المظهر الحضاري، وتطوير قطاع الكهرباء، وأعمال إعادة الشيء لأصله بالمناطق التي شهدت تنفيذ مشروعات خدمية.

ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي، والإسراع في أعمال الرصف، مع حصر أسباب تأخر بعض قطاعات المشروعات ووضع جدول زمني محدد للانتهاء منها، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المقررة.

وشهد اللقاء استعراض مشروع محطة الحاويات متعددة الأغراض، وميناء الصيادين، ومخطط تطوير مارينا الألومنيوم بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب متابعة أعمال تطوير الممشى، ومنظومة النظافة، وتنظيم أعمال التحميل داخل المدينة.

وأكد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لدفع معدلات العمل، وضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة سفاجا.

رافق المحافظ خلال اللقاء السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.