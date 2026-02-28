قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
محافظات

محافظ البحر الأحمر يشهد عرضًا تقديميًا عن مقومات سفاجا

ابراهيم جادالله

شهد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، عرضًا تقديميًا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا حول المقومات التنموية للمدينة، وتابع موقف تنفيذ المشروعات الجارية، موجهاً بسرعة إنهاء الوصلات المنزلية للصرف الصحي وأعمال الرصف، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدفع معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

وتناول العرض استعراض المساحة والموقع الجغرافي لمدينة سفاجا، وما تتمتع به من مقومات سياحية وصناعية وتعدينية، إلى جانب عرض مصنع القاطرات البحرية ضمن ترسانة جنوب البحر الأحمر، ومكونات مشروع مراسي البحر الأحمر.

كما استعرض المحافظ موقف تنفيذ المشروعات الجارية بالمدينة، والتي شملت تطوير الطرق، وتحسين المظهر الحضاري، وتطوير قطاع الكهرباء، وأعمال إعادة الشيء لأصله بالمناطق التي شهدت تنفيذ مشروعات خدمية.

ووجه محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي، والإسراع في أعمال الرصف، مع حصر أسباب تأخر بعض قطاعات المشروعات ووضع جدول زمني محدد للانتهاء منها، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المقررة.

وشهد اللقاء استعراض مشروع محطة الحاويات متعددة الأغراض، وميناء الصيادين، ومخطط تطوير مارينا الألومنيوم بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب متابعة أعمال تطوير الممشى، ومنظومة النظافة، وتنظيم أعمال التحميل داخل المدينة.

وأكد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لدفع معدلات العمل، وضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة سفاجا.

رافق المحافظ خلال اللقاء السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

