سفاجا تستقبل محافظ البحر الأحمر في إفطار جماعي موسع

شارك الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، أهالي مدينة سفاجا في إفطار جماعي موسع، وذلك في أول زيارة له للمدينة منذ توليه مهام منصبه، بحضور قيادات تنفيذية وشعبية وعدد كبير من المواطنين، تزامنًا مع احتفالات ذكرى العاشر من رمضان، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر بين القيادات التنفيذية والمواطنين.

وخلال اللقاء، أعرب أهالي سفاجا عن ترحيبهم بالمحافظ، وقدموا التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدين تقديرهم لحرصه على التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم، في مشهد يعكس روح التلاحم المجتمعي.

ومن جانبه، أعرب محافظ البحر الأحمر عن سعادته بمشاركة أهالي سفاجا الإفطار الجماعي، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل فرصة لتعزيز جسور التواصل المباشر، والاطلاع على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، بما يسهم في دعم جهود تحسين مستوى الخدمات وتحقيق حياة كريمة لهم.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمدينة، واطلع على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، موجهاً بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة.

وأكد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي حرص المحافظة على متابعة المشروعات ميدانيًا، والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة سفاجا.

رافق المحافظ خلال الزيارة السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.