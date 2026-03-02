تناولها مسلسل عين سحرية.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

أثار مسلسل عين سحرية جدلًا واسعًا بعد تسليطه الضوء على تجارة اللحوم الفاسدة والتلاعب في صلاحية المنتجات الغذائية.



كشف مسلسل عين سحرية، الذى يعرض على قناة ON ، تورط أحد رجال الأعمال في الاتجار بلحوم فاسدة داخل مطعمه.



وأعاد العمل الدرامي فتح ملف الرقابة على الأسواق والعقوبات القانونية المقررة ضد كل من يتورط في الغش الغذائي أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس



تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.



ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.



غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.