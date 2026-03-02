قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية
تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر | تفاصيل
انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ
القيادة المركزية الأمريكية: الدفاعات الكويتية أسقطت مقاتلاتنا عن طريق الخطأ
تحقيقات وملفات

تفاصيل اصطدام مركب شحن بإحدى المنصات البترولية في رأس شقير بالبحر الاحمر

سفينة شحن
سفينة شحن
ابراهيم جاد الله

في آخر تطورات التسريب البترولي في البحر الأحمر الذي حدث نتيجة اصطدام مركب  شحن بإحدى المنصات البترولية بمنطقة رأس شقير ..لم تسجل حتى الآن أي تسربات بترولية أو تغيرات غير طبيعية.

رصد أي مؤشرات تلوث أو تسرب بترولي في محيط الحادث

تواصل فرق الرصد البيئي بمحافظة البحر الأحمر أعمال المتابعة الميدانية لرصد أي مؤشرات تلوث أو تسرب بترولي في محيط حادث اصطدام مركب شحن بإحدى المنصات البترولية بمنطقة رأس شقير شمال المحافظة.

تصادم بين مركب شحن تابع لإحدى شركات الخدمات البترولية ومنصة بترولية عاملة

وكانت المنطقة قد شهدت مساء الأحد حادث تصادم بين مركب شحن تابع لإحدى شركات الخدمات البترولية ومنصة بترولية عاملة بالمنطقة، ما أسفر عن غرق المحطة البحرية، فيما جرى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الموقع ومنع أي تداعيات محتملة.

وأظهرت المعلومات الأولية أن المركب، ويدعى "رمسيس" ويتبع شركة الأهرام، كان ينفذ مهمة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لسحب شحنة من الزيت الخام من الشركة العامة للبترول، قبل أن يصطدم بالمنصة التي تحمل اسم SG300، الأمر الذي أدى إلى غرقها بالكامل.

لم تسجل حتى الآن أي تسربات بترولية أو تغيرات غير طبيعية

وأكدت مصادر بيئية أن أعمال الرصد لم تسجل حتى الآن أي تسربات بترولية أو تغيرات غير طبيعية في خصائص مياه البحر بالمنطقة، مشيرة إلى استمرار أعمال المتابعة كإجراء احترازي.

من جانبها، دفعت شركة جابكو بثلاثة مراكب خدمة إلى موقع الحادث لإجراء تقييم فني شامل، والتأكد من سلامة المنشآت البترولية المجاورة، مع استمرار التحقيقات الفنية للوقوف على أسباب وملابسات التصادم.

