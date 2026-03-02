للشؤون الشبابية .. طاهر الخولي معاونًا لمدير مديرية الرياضة بكفر الشيخ

وافق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على اعتماد نتيجة اللجنة العليا لاختيار معاوني مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتي تضمنت تكليف طاهر صلاح الخولي، معاونًا لمدير مديرية كفر الشيخ للشؤون الشبابية.

وفي سياق متصل، تقدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ والوكلاء بخالص التهاني للزميل طاهر صلاح الخولى، لشغله منصب معاون مدير المديرية للشئون الشبابية بالمديرية.

جدير بالذكر أن طاهر الخولي يشغل منصب مدير إدارة الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومن القيادات الشبابية المشهود لها بالكفاءة الإدارية.