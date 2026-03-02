الحلقة 13 من فخر الدلتا .. غيرة تارا عبود ودعمها لـ أحمد رمزي في رحلته الجديدة

شهدت الحلقة 13 من مسلسل فخر الدلتا تطورات لافتة في العلاقة بين بطلي العمل، حيث تصاعدت مشاعر الغيرة لدى تارا عبود تجاه أحمد رمزي، في إطار اجتماعي كوميدي يعكس طبيعة المشاعر الإنسانية بتلقائية وخفة ظل.

تدور أحداث المسلسل حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليجد نفسه في مواجهة تحديات الحياة في العاصمة، وسط مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة.

في هذه الحلقة، تتكشف ملامح الغيرة لدى شخصية تارا عبود بعدما لاحظت تقارب أحمد رمزي مع إحدى الشخصيات الجديدة، ما يضع علاقتهما على المحك. إلا أن الأحداث تأخذ منحى مختلفًا، إذ تتحول غيرتها إلى دافع إيجابي، فتقرر مساعدته على تطوير نفسه، خاصة في تعلم اللغة الإنجليزية، باعتبارها خطوة مهمة لتحقيق طموحاته المهنية في القاهرة.

وقدمت تارا عبود مشاهد لافتة جمعت بين الكوميديا والرومانسية الخفيفة، حيث ظهرت وهي تحاول تعليمه بعض الكلمات والعبارات الإنجليزية في مواقف طريفة عكست روح العمل.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد رمزي وتارا عبود كل من حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد، ويواصل رصد رحلة الشاب الدلتاوي في إطار يجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي.

الحلقة 13 تؤكد استمرار تصاعد الأحداث على المستويين العاطفي والمهني، مع تمهيد لتطورات جديدة في الحلقات المقبلة.