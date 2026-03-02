الحرب تشتعل.. جيش الاحتلال يعلن استهداف 70 مخزنا للأسلحة في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين أنه استهدف اليوم أكثر من 70 مخزناً للأسلحة تابعا لحزب الله في لبنان.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المناطق المستهدفة شملت مواقع إطلاق صواريخ وقاذفات تابعة للحزب.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشفت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص يُرجّح أن يكون حزب الله هو من أطلقها.

وقال مصدر قبرصي لوكالة رويترز إن جميع المؤشرات تدل على أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت القواعد البريطانية في قبرص أطلقها حزب الله في لبنان.

في سياق متصل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، اغتيال رئيس جهاز المخابرات التابع لحزب الله في غارة جوية على لبنان ليلة الاثنين.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم بيروت، مستهدفا حسين مقلد مسؤول مقر الاستخبارات في حزب الله، الذي تولى المنصب بعد القضاء على سلفه حسين علي هزيمة خلال عملية سهام الشمال برفقة هاشم صفي الدين.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله اختار أن ينضم إلى النظام الإيراني وسيتحمل نتائج الاعتداء ضد دولة اسرائيل.