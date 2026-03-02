قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الحرب تشتعل.. جيش الاحتلال يعلن استهداف 70 مخزنا للأسلحة في لبنان

ناصر السيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين أنه استهدف اليوم أكثر من 70 مخزناً للأسلحة تابعا لحزب الله في لبنان.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المناطق المستهدفة شملت مواقع إطلاق صواريخ وقاذفات تابعة للحزب.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشفت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص يُرجّح أن يكون حزب الله هو من أطلقها. 

وقال مصدر قبرصي لوكالة رويترز إن جميع المؤشرات تدل على أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت القواعد البريطانية في قبرص أطلقها حزب الله في لبنان.

في سياق متصل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، اغتيال رئيس جهاز المخابرات التابع لحزب الله في غارة جوية على لبنان ليلة الاثنين.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم بيروت، مستهدفا حسين مقلد مسؤول مقر الاستخبارات في حزب الله، الذي تولى المنصب بعد القضاء على سلفه حسين علي هزيمة خلال عملية سهام الشمال برفقة هاشم صفي الدين. 

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله اختار أن ينضم إلى النظام الإيراني وسيتحمل نتائج الاعتداء ضد دولة اسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

ترشيحاتنا

ضبط لحوم منتتهية الصلاحية بالغربية

ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير بمدينة طنطا

متهمة

خوفا من الفضيحة.. أم تتخلص من طفلتها حديثة الولادة بشبرا الخيمة

المتهم

سرقة كاميرات مراقبة من أمام منزل مسن بالجيزة.. والأمن يضبط المتهم

بالصور

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

