منتهى الغباء.. أحمد موسى يعلق على العدوان الإيراني على الدول العربية

علق الإعلامي أحمد موسى، على الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية من قبل النظام الإيراني.

وكتب أحمد موسى عبر إكس: “‏منتهى الغباء والتهور والحسابات الخاطئة من النظام الإيرانى بالعدوان على الدول العربية الشقيقة واستهداف المنشآت الاقتصادية والنفطية والأهداف المدنية، إيران تعلم علم اليقين أن الدول العربية لم تسمح أبدااا بانطلاق مقاتلات أو صواريخ من أراضيها سواء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية وسلطنة عمان”.

وتابع: "تصعيد إيرانى خطير وغير مسبوق بالعدوان على الدول العربية الشقيقة، إيران عليها توجيه صواريخها ومسيراتها باتجاه تل أبيب وليس على جيرانها من الدول العربية ‏كل التحية والمحبة والدعم لكل الأشقاء والأحباب فى الدول الشقيقة".

وأضاف: "‏للدول العربية الحق فى الرد العسكرى على العدوان الإيرانى، ويتحمل النظام الإيرانى وحده نتائج تهوره وعداونه اللهم احفظ بلادنا وشعوبنا العربية".