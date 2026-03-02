مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى 7 راكب نتج عنه اشتعال النيران بالأولى، بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية نطاق حي عامرية ثاني.



وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة عامرية ثاني يفيد بورود بلاغ نجدة عن تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والاخرين تمناية بالكيلو 54 في الحارة المؤدية لطريق الإسكندرية نطاق دائرة القسم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والإدارة العامة للمرور إلي موقع البلاغ وفرضت كردون أمني حول المكان لحماية المارة ومنع امتداد ألسنة اللهب للسيارات ومحاولة تسيير الطريق



وكشفت المعاينة الأولية عن تصادم سيارة ملاكي بأخرى تمناية ما أسفر عن وفاة قائد الأولى عقب احتراقها وإصابة 2 آخرين بالسيارة الثانية وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة ونقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.