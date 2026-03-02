الخليج تحت النار.. تراجع الملاحة بمضيق هرمز بنسبة 80% واستهداف 5 سفن

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، في تقريرٍ له حول الوضع الأمني ​​الحرج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن مقتل شخصين جراء هجماتٍ استهدفت خمس سفن في خليج عُمان.

وتأكد مقتل مواطن هندي، كان متواجداً في غرفة المحركات وقت الهجوم، إثر استهداف ناقلة النفط الخام "إم كيه دي فيوم" وقد تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع على متنها، ويجري العمل على سحبها إلى بر الأمان، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

كما قُتل شخصٌ ثانٍ على متن ناقلة النفط "ستينا إمبراتيف" التي ترفع العلم الأمريكي، والراسية في ميناء البحرين، بعد استهدافها بطائرةٍ مسيّرة.

وأفاد المركز بتعرض ثلاث ناقلات أخرى لهجمات، حيث رصد ثلاث هجمات على بنى تحتية نفطية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها هجومٌ على ميناء جبل علي في دبي ومصفاة التنورة في السعودية، عقب هجومٍ بطائرةٍ مسيّرة.

وأشار المركز أيضاً إلى انخفاض حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممرٌ مائيٌ حيويٌ لشحنات النفط، بنسبة 80% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.