مستقبل وطن بالطالبية ينظم ندوة حول قانون الإيجار القديم

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بقسم الطالبية، ندوة موسعة حول قانون الإيجار القديم، وذلك برعاية الدكتور محمد عودة أمين القسم، والمهندس علاء سرور أمين التنظيم، والمستشار القانوني كريم أنور الظن أمين الشئون القانونية.

وأقيمت الندوة لما يمثله القانون من أهمية لفئة كبيرة من المواطنين، بالتنسيق مع المستشار يحيي عبد القادر سلطان أمين الشئون القانونية بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور محمد عودة أمين الحزب بالطالبية، خلال كلمته بالندوة، أن حزب مستقبل وطن يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته، ويحرص دائمًا على الاستماع لكافة الآراء ومناقشة القضايا الشائكة بشفافية ووضوح، مشيرًا إلى أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى رؤية متوازنة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، في إطار من الحفاظ على السلم المجتمعي.

ومن جهته، أوضح كريم أنور الظن أمين الشئون القانونية بالطالبية، الجوانب الدستورية والتشريعية المتعلقة بالقانون، مستعرضًا أبرز التحديات القانونية والسيناريوهات المطروحة، مؤكدًا أن أي معالجة تشريعية يجب أن تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، إلى جانب الحفاظ على الحقوق القانونية لكافة الأطراف.

وشدد عبد العزيز سعد الدين، أمين مساعد الشئون القانونية بالطالبية، على أهمية تكثيف مثل هذه الندوات التوعوية، لتعزيز ثقافة الحوار القانوني داخل المجتمع، مؤكدًا أن الحزب مستمر في أداء دوره الوطني عبر تنظيم لقاءات وفعاليات تخدم المواطن وتدعم استقرار الدولة المصرية.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها أمانات الحزب بمحافظة الجيزة، دعمًا لجهود الدولة في مناقشة القضايا التشريعية المهمة، وترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وشارك في الندوة كلًا من هشام طه، سحر حلمي أمناء مساعدي الشئون القانونية، ونشوي إبراهيم أمينة العمل الأهلي، وأمال فارس أمينة المهنيين، ومحمد عاصم أمين الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشا محروس امينة العضوية، وحسام حميدو أمين العمل الجماهيري، وعلي سرور أمين وحدة الأندلس، ومي إبراهيم ونهي مصطفى أعضاء هيئة المكتب، ومن أمانة المتابعة شيماء يحيي أحمد يسرى، ومن أمانة المهنيين نجلاء بدراوي وأحمد محمود.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.