النمسا: يجب وقف المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط والعودة للدبلوماسية

أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن الدبلوماسية يجب أن تعود لتلعب دورها ويتم وقف المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.

وقال شتوكر - في مؤتمر صحفي اليوم - إن أعمال القتل والتصفية الجسدية مرفوضة في هذه الأوقات، مضيفا "لقد تأثر العالم بهذا الأمر ولكنه يُظهر أيضًا مدى أهمية الاستقرار في النمسا".

وذكر شتوكر أن الصراع في الشرق الاوسط هو اختبار لقدرة الحكومة على العمل خاصة تلبية احتياجاتنا من الطاقة.

ولفت شتوكر إلى أن "انفجار الأوضاع في الشرق الاوسط هو قضية دولية، وقد تضررنا منها جميعا ولذلك نعمل جاهدين على حماية مواطنينا".

وأضاف "لقد أظهرت هذه القضية مدى أهمية وجود شريك حوار بناء مع جميع أنحاء العالم موضحا ان الجميع يترقب ...إلى متى سيستمر هذا النزاع؟ وكم ستدوم مدة المواجهات؟ آمل أن تكون مدته قصيرة قدر الإمكان.

وذكر أن الحكومة الفيدرالية أثبتت في الماضي أنها تتخذ بالفعل، عند الضرورة، إجراءات لتعديل قوانين الطاقة لخفض التكاليف.

وأشار شتوكر إلى أن الظروف الخارجة عن سيطرتنا والتي يمكن أن تؤثر على تنميتنا الاقتصادية يصعب تفاديها ولكن يمكن التعامل معها على نحو جيد .

وأعرب عن أمله في عودة حركة الطيران الى الظروف العادية، كما أن انفلات اسعار الطاقة؛ يبقى هو التحدي الاكبر في المرحلة الراهنة.