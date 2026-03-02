الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من قرية المغيّر، شمال شرق رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات، كما أعاقت حركة تنقل المواطنين عند المدخل الغربي للقرية.

وقالت مراسلة "وفا"، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا بالقرب من مدخل بلدتي عجة وجبع جنوب مدينة جنين، وأعاقت حركة مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس ودققت في هوياتهم.

هذا وأصيب شاب برضوض وكدمات، اليوم، بعد أن اعتدى مستعمرون عليه بالضرب المبرح، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شقيقين، في مسافر يطا جنوب الخليل.

كما أصيب شاب بالرصاص وآخرين نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر القديم، شرق نابلس.