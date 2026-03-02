قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيادة المركزية الأمريكية: لا وجود للسفن الإيرانية في خليج عمان
البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

درة ترفض إعادة أموال خالها فى تصعيد جديد فى على كلاي

النجمة درة
النجمة درة
أوركيد سامي

دخلت ميادة (درة) مرحلة أكثر حسمًا في صراعها بعدما قررت عدم إعادة أموال وممتلكات خالها إليه، رغم مطالبته بها، لتقلب بذلك كل الموازين في تصعيد مفاجئ ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علي كلاي الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.
قرار ميادة بعدم إعادة الممتلكات لم يكن مجرد موقف مادى، بل خطوة تعكس تحولًا واضحًا فيى شخصيتها فلم تعد المرأة التي تتراجع تحت الضغط، بل أصبحت أكثر تمسكًا بحقوقها، وربما أكثر رغبة في فرض سيطرتها على المشهد. فقد كان خالها قد كتب جميع أملاكه باسم شقيقته، والدة ميادة، قبل وفاتها، في محاولة لحماية ثروته من أزمات تتعلق بأعماله والقروض التي حصل عليها من البنك. إلا أن هذا القرار أصبح الآن محور نزاع جديد، خاصة بعد تغير الظروف وتبدل موازين القوى داخل العائلة.
وخلال مواجهة مباشرة، حاول على (أحمد العوضى) إقناع ميادة بأن خلافهما شخصى ولا يجب أن يمتد إلى عائلته، إلا أنها ردت بحسم وسخرية مؤكدة أن تلك ليست عائلته، وأن خالها ليس والده، في تلميح جارح يمس انتماءه وأصوله. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل هددته بأنها ستكسره في أعز الأشخاص إلى قلبه، مشيرة إلى أن ما تخطط له سيكون مفاجأة.
مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، طارق دسوقى، محمد ثروت، ريم سامى وعمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

درة اخبار الفن نجوم الفن

