درة ترفض إعادة أموال خالها فى تصعيد جديد فى على كلاي

دخلت ميادة (درة) مرحلة أكثر حسمًا في صراعها بعدما قررت عدم إعادة أموال وممتلكات خالها إليه، رغم مطالبته بها، لتقلب بذلك كل الموازين في تصعيد مفاجئ ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علي كلاي الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

قرار ميادة بعدم إعادة الممتلكات لم يكن مجرد موقف مادى، بل خطوة تعكس تحولًا واضحًا فيى شخصيتها فلم تعد المرأة التي تتراجع تحت الضغط، بل أصبحت أكثر تمسكًا بحقوقها، وربما أكثر رغبة في فرض سيطرتها على المشهد. فقد كان خالها قد كتب جميع أملاكه باسم شقيقته، والدة ميادة، قبل وفاتها، في محاولة لحماية ثروته من أزمات تتعلق بأعماله والقروض التي حصل عليها من البنك. إلا أن هذا القرار أصبح الآن محور نزاع جديد، خاصة بعد تغير الظروف وتبدل موازين القوى داخل العائلة.

وخلال مواجهة مباشرة، حاول على (أحمد العوضى) إقناع ميادة بأن خلافهما شخصى ولا يجب أن يمتد إلى عائلته، إلا أنها ردت بحسم وسخرية مؤكدة أن تلك ليست عائلته، وأن خالها ليس والده، في تلميح جارح يمس انتماءه وأصوله. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل هددته بأنها ستكسره في أعز الأشخاص إلى قلبه، مشيرة إلى أن ما تخطط له سيكون مفاجأة.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، طارق دسوقى، محمد ثروت، ريم سامى وعمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.