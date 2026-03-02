«بناديها عمتو وهي غول تمثيل»أحمد عبد العزيز تفاصيل خلافه مع غادة عبد الرازق

كشف الإعلامي أحمد عبد العزيز عن موقف بينه وبين الفنانة غادة عبد الرازق، قائلًا :إنه كان يهاجمها في أوقات كثيرة بسبب بعض الأشياء التي كان يراها غير صحيحة.

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن غادة ظلت فترة طويلة تعتقد أنه يفعل ذلك من أجل فنانة أخرى أو بناءً على توجيه من فنانة أخرى.

ولفت إلى أنه حضر حفل زفاف نجلة غادة عبد الرازق، والجميع تفاجأ بحضوره، موضحًا أنه حضر الحفل بناءً على دعوة من زوجها، وبعد ذلك اكتشفت الحقيقة.

وأوضح أن الفنانة التي كانت تتحدث عنها غادة عبد الرازق لم يكن يعلم عنها شيئًا، وليس له علاقة بها.

وتابع أن العلاقة بينه وبين غادة الآن قوية ومميزة وأنه ينادي غادة عبد الرازق بـ«عمتو»، قائلًا: «غادة شخصية جميلة وغول تمثيل، وهي مميزة في جميع أعمالها».