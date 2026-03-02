أحمد سمير: الحكومة تدير أزمة الصادرات الزراعية بحزم.. والمواطن لن يتأثر بالأسعار| خاص

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تأثر حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخليجية وعدد من الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا جاء نتيجة مباشرة للتصعيد العسكري والحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية وما تبعها من هجمات أثرت على حركة النقل وسلاسل الإمداد في المنطقة.

إعادة توجيه الكميات المتأثرة وطرحها في السوق المحلية

وأوضح زكريا في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مجلس الوزراء أعلن عن تنسيق فوري بين الوزارات المعنية لإعادة توجيه الكميات المتأثرة وطرحها في السوق المحلية، وهو ما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة في إدارة الأزمات الاقتصادية الطارئة.

وحول ما إذا كانت هناك تأثيرات متوقعة على الأسعار نتيجة ضخ هذه الكميات في السوق المحلي، أكد عضو اللجنة الاقتصادية أنه لا توجد مؤشرات على حدوث زيادات سعرية، بل على العكس قد يسهم ارتفاع المعروض في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والانضباط السعري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المتابعة المستمرة من الجهات الرقابية.

أما بشأن حماية مصلحة المزارعين، شدد زكريا على أن لا تترك الدولة المنتج الزراعي يتحمل تداعيات أزمة خارجية، ولذا يجب أن تتم إعادة طرح المنتجات محليًا في إطار آليات منظمة تضمن عدم الإضرار بسعر التكلفة، مع دراسة تقديم حوافز تصديرية بديلة وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن التوسع في الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض وتحقيق قيمة مضافة.

وأشار إلى أن ما يحدث اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد المصري، لكنه أيضًا فرصة لإعادة ترتيب أولويات التصدير وتنويع المنافذ اللوجستية، بما يقلل من حساسية القطاعات الإنتاجية تجاه أي توترات إقليمية مستقبلًا.

وشدد على أن تحرك الحكومة السريع يعكس إدارة واعية للأزمة، قادرة على حماية المستهلك من التقلبات، وصون مصالح المنتجين في آنٍ واحد، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي الراهن