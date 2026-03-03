قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليق أوقاف البحيرة على واقعة مشاجرة سيدات داخل مسجد خلال صلاة التراويح

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قال الدكتور عبد الصبور الأنصاري، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن التحقيقات الأولية لواقعة مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مشاجرة بين السيدات بمسجد بإحدى قرى المحافظة، أظهرت أن الواقعة بدأت بمشادة بسيطة بين طفلتين حول أولوية حجز أماكن الصلاة داخل المسجد، وتطورت بعد ذلك بتدخل ذويهن من السيدات، مما أدى إلى المشهد الذي ظهر في الفيديو.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة ، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، شملت، توجيه عمال المسجد والمشرفين بضرورة التواجد المستمر وتنظيم عملية الدخول والخروج ومراعاة السعة الاستيعابية للمصلى، والتنسيق مع أئمة المساجد لتخصيص جزء من الخواطر الإيمانية للحديث عن آداب دخول المساجد والسكينة والوقار في بيوت الله.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف، المصلين والمصليات بالالتزام التام بآداب دور العبادة، خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، مؤكدة أن المساجد هي أماكن للعبادة والسكينة، ويجب تنحية الخلافات الشخصية جانبا لتعظيم شعائر الله.

كانت حالة من الاستياء الشديد، سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من السيدات داخل "مسجد سيدي عبد العزيز أبو المجد" بقرية المجد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وذلك خلال أداء صلاة التراويح. 

وأظهر المقطع المتداول، حالة من الهرج والمرج داخل مصلى السيدات، حيث وقعت مشادات كلامية وتدافع بين بعض المصليات، مما أدى إلى قطع حالة الطمأنينة التي تسود صلاة القيام في الشهر الفضيل، وهو ما دفع مديرية أوقاف البحيرة للتدخل الفوري للوقوف على أسباب الواقعة.

وأثار المقطع حالة من الغضب والاستياء بين متابعيه، خاصة من أهالي القرية، حيث طالب بعضهم بإغلاق مصلى السيدات، واقتصار الصلاة على الرجال فقط، للحفاظ على النظام وقدسية المكان.

البحيرة محافظة البحيرة اوقاف البحيرة الرحمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

ترشيحاتنا

أسعار الدولار اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

سعر الريال السعودي

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم

تخطى 49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الأثنين في البنوك

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد