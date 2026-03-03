تعليق أوقاف البحيرة على واقعة مشاجرة سيدات داخل مسجد خلال صلاة التراويح

قال الدكتور عبد الصبور الأنصاري، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن التحقيقات الأولية لواقعة مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مشاجرة بين السيدات بمسجد بإحدى قرى المحافظة، أظهرت أن الواقعة بدأت بمشادة بسيطة بين طفلتين حول أولوية حجز أماكن الصلاة داخل المسجد، وتطورت بعد ذلك بتدخل ذويهن من السيدات، مما أدى إلى المشهد الذي ظهر في الفيديو.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة ، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، شملت، توجيه عمال المسجد والمشرفين بضرورة التواجد المستمر وتنظيم عملية الدخول والخروج ومراعاة السعة الاستيعابية للمصلى، والتنسيق مع أئمة المساجد لتخصيص جزء من الخواطر الإيمانية للحديث عن آداب دخول المساجد والسكينة والوقار في بيوت الله.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف، المصلين والمصليات بالالتزام التام بآداب دور العبادة، خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، مؤكدة أن المساجد هي أماكن للعبادة والسكينة، ويجب تنحية الخلافات الشخصية جانبا لتعظيم شعائر الله.

كانت حالة من الاستياء الشديد، سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من السيدات داخل "مسجد سيدي عبد العزيز أبو المجد" بقرية المجد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وذلك خلال أداء صلاة التراويح.

وأظهر المقطع المتداول، حالة من الهرج والمرج داخل مصلى السيدات، حيث وقعت مشادات كلامية وتدافع بين بعض المصليات، مما أدى إلى قطع حالة الطمأنينة التي تسود صلاة القيام في الشهر الفضيل، وهو ما دفع مديرية أوقاف البحيرة للتدخل الفوري للوقوف على أسباب الواقعة.

وأثار المقطع حالة من الغضب والاستياء بين متابعيه، خاصة من أهالي القرية، حيث طالب بعضهم بإغلاق مصلى السيدات، واقتصار الصلاة على الرجال فقط، للحفاظ على النظام وقدسية المكان.