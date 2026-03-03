أودينيزي يضرب فيورنتينا بثلاثية ويبتعد عن مناطق الخطر في الكالتشيو

حقق أودينيزي انتصارًا ثمينًا على حساب فيورنتينا بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، وأداره الحكم لوكا بايريتو.

دخل أصحاب الأرض المباراة بقوة، ونجحوا في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر كريستيان كاباسيلي في الدقيقة العاشرة، مستفيدًا من تمريرة متقنة من نيكولو زانيولو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أودينيزي بهدف دون رد.

وفي النصف الثاني، عزز أودينيزي تقدمه بعدما أضاف دافيس الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 63، قبل أن يختتم آدم بوكسا الثلاثية في الوقت بدل الضائع (90+4)، مؤكدًا أحقية فريقه بالنقاط الثلاث.

الفوز منح أودينيزي دفعة قوية بعد نتائج متباينة في الجولات الماضية، ليعزز موقعه في وسط جدول الترتيب ويرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 24 نقطة بالمركز السابع عشر، لتتواصل معاناته في صراع البقاء، مع تصاعد الضغوط قبل المراحل الحاسمة من الموسم.