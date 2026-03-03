قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
وزير الزراعة: نستهدف رفع كميات توريد القمح هذا العام لـ5 ملايين طن
وزير التعليم يوجه بتوفير سبورات ذكية لمدرسة مستشفى 57357
البحرين: تدمير 73 صاروخًا و91 طائرة مسيرة إيرانية معادية
بعد برشلونة.. أتلتيكو مدريد يستهدف ضم مرموش الصيف المقبل لتدعيم الهجوم
وزير التعليم يزور مستشفى57357 لعلاج سرطان الأطفال..ويؤكد: أبطال يعالجون أبطال
توقف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي
غضب أمريكي بعد اعتراف "روبيو".. إسرائيل دفعت واشنطن إلى الحرب مع إيران
الكاف يخطط لإقالة رئيس الهيئات القضائية بعد جدل قرارات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
الدفاع الإماراتية: نمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا للتصدي للتهديدات ولن نقبل المساس بأمن الدولة
الدفع بـ 26 سيارة إسعاف.. إصابة 34 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مليون يورو خلف الباب.. صدفة تقود امرأة لاكتشاف كنز جيولوجي نادر| ما القصة؟

قطعة كهرمان نادر
قطعة كهرمان نادر
أمينة الدسوقي

في قصة تبدو أقرب إلى الخيال، تحولت صخرة عادية استُخدمت لعقود كمسند لباب منزل ريفي في رومانيا إلى كنز وطني تقدر قيمته بنحو مليون يورو، بعد أن تبين أنها واحدة من أكبر قطع الكهرمان السليمة المكتشفة في العالم.

اكتشاف عابر في قرية هادئة

في قرية كولتي التابعة لمقاطعة بوزاو، عثرت امرأة مسنة على صخرة ضخمة قرب مجرى مائي متفرع من نهر بوزاو، وهي منطقة عرفت تاريخياً بترسبات الكهرمان.

لفتت ألوان الحجر الداكنة المائلة إلى الأحمر انتباه المرأة، فاصطحبته إلى منزلها دون أن تدرك أنها تحمل بين يديها راتنجاً متحجراً يعود إلى ملايين السنين. 

وعلى مدى عقود، ظل الحجر يؤدي وظيفة بسيطة مسنداً لباب المنزل.

من صخرة منسية إلى كنز وطني

لم يُثر الحجر أي شكوك بشأن قيمته الحقيقية، حتى بعد محاولة لصوص استهداف المنزل في إحدى المرات، إذ اعتبروه مجرد صخرة بلا أهمية.

لكن بعد وفاة المرأة عام 1991، خضع المنزل لمراجعة دقيقة، ليتم تقييم الحجر من قبل خبير مختص، فتغيرت النظرة إليه تماماً.

أظهرت الفحوص أن القطعة تنتمي إلى نوع نادر من الكهرمان يُعرف باسم الرومانيت، وهو من أكثر الأنواع طلباً بفضل درجاته الحمراء القوية وخصائصه الفريدة.

قيمة علمية تتجاوز المال

يبلغ وزن القطعة نحو 3.5 كيلوجرامات، وتتميز بألوان سوداء وحمراء لافتة. 

وقدر الخبراء عمرها بما يتراوح بين 38 و70 مليون سنة، ما يجعلها واحدة من أكبر قطع الكهرمان السليمة المكتشفة عالمياً.

الكهرمان، وهو راتنج شجري متحجر، يُعد سجلاً طبيعياً فريداً، إذ يحتفظ أحياناً بآثار حشرات ونباتات تعود إلى عصور سحيقة، ما يمنحه أهمية علمية كبيرة تتجاوز قيمته المادية.

وبحسب تقرير لصحيفة إل باييس، استعانت الدولة الرومانية بخبراء من متحف التاريخ في كراكوف لتقييم القطعة، قبل أن تُصنّف رسمياً ككنز وطني.

من المنزل الريفي إلى قاعة العرض

بعد بيع القطعة للدولة الرومانية، خضعت لعمليات فحص دقيقة للتأكد من أصالتها وقيمتها الجيولوجية.

ومنذ عام 2022، تُعرض في متحف مقاطعة بوزاو، حيث أصبحت جزءاً من التراث الجيولوجي الوطني.

وقال مدير المتحف، دانيال كوستاش، إن هذا الاكتشاف يحمل أهمية كبيرة على المستويين العلمي والمتحفي، مؤكداً أن مثل هذه العينات النادرة تسهم في فهم أعمق للتاريخ الطبيعي للمنطقة.

صدفة غيرت المصير

تُقدر قيمة القطعة بنحو مليون يورو، وهو رقم يعكس ندرتها وحجمها الاستثنائي لكن قصتها تبقى الدليل الأبرز على أن الكنوز قد تكون أقرب إلينا مما نتخيل، وربما تختبئ خلف أبواب بيوتنا في انتظار من يكتشف حقيقتها.

أكبر قطع الكهرمان السليمة كنز قرية كولتي كنز وطني نوع نادر من الكهرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي

أرامكو

أرامكو تبلغ مشترين للنفط بتحميل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر

المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية

الدفاع الإماراتية: لم ولن نقبل أي انتهاك لسيادة وسلامة أراضينا

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد