رامز ليفل الوحش| آية سماحة: بخاف من الضلمة والأماكن المغلقة

قالت الفنانة أية سماحة: "محبش الضلمة والأماكن المغلقة ومبحبش السفر مع ناس مش بعرفهم.. وأحب السفر مع الأصدقاء اللي قريبين مني".

آية سماحة عبر برنامج رامز ليفل الوحش

حلت الفنانة آية سماحة، ضيفة الحلقة الـ ١٣ من برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يعرض على شاشة mbc مصر، عقب أذان المغرب.

البرنامج برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتم تصويره بالرياض.

ووقع عدد من نجوم الفن والكرة، ضحايا الحلقات السابقة من برنامج رامز جلال، أبرزهم: غادة عبدالرازق، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، هنا الزاهد، حمو بيكا، سماح أنور، أحمد سيد زيزو، مروان عطية، يارا السكري.

ووقع الفنان دياب أمس الإثنين، ضحية الحلقة الثانية عشرة من برنامج "رامز ليفل الوحش "، وتصدرت الحلقة محركات البحث.

ويستضيف البرنامج خلال الحلقات القادمة عددا من نجوم الفن والكرة، من بينهم: رحمة محسن، روجينا، دينا، أحمد السقا، كارولين عزمي، لقاء الخميسي.