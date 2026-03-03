أخبار التكنولوجيا.. مع قرب انطلاقه عالميا إليك أهم مواصفات هاتف Find X9 Ultra وبسعر لا يصدق إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع قرب انطلاقه عالميا .. أهم مواصفات هاتف Find X9 Ultra

أكدت شركة أوبو أن هاتف Find X9 Ultra سيُطرح عالميًا في وقت لاحق من هذا العام، ما يُمثل خطوة هامة لسلسلة هواتفها المتميزة Ultra. وقد أُعلن عن ذلك خلال فعالية إعلامية للشركة في مؤتمر MWC 2026 في برشلونة، حيث سلط المسؤولون التنفيذيون الضوء على تركيز الجهاز القوي على الجيل القادم من التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة.

بمواصفات احترافية .. فيفو تطلق جهاز لوحي جديد إليك أهم مواصفاته

في جناح شركة فيفو بمعرض MWC 2026 ، استحوذ هاتف Vivo X300 Ultra على الأضواء. فقد صُمم هذا الهاتف الرائد خصيصًا للمبدعين، ومن المتوقع أن يدعم عدسة تقريب بصري 17x مع محول 400 مم .

في المقابل، تم عرض جهاز آخر من فيفو، وهو Vivo Pad 6 Pro، في المعرض. وقد كشف الجهاز المعروض عن تصميمه وأكد مواصفات معالجه.

هاتف رائد بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات OnePlus 15T قبل انطلاقها

يستعد هاتف OnePlus 15T الرائد صغير الحجم للإطلاق هذا الشهر في الصين. وقبل إطلاقه، شارك لي جي، رئيس شركة OnePlus في الصين ، أول صورة حقيقية للجهاز، مُبرزًا الحواف فائقة النحافة التي من المتوقع أن يتميز بها الهاتف.



يغنيك عن سمارت واتش وبسعر لا يصدق.. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

وسّعت شركة سمولث مجموعتها من الأجهزة القابلة للارتداء بإطلاق خاتم تيتانيوم برو الذكي. يعتمد هذا الطراز الجديد على منصة تيتانيوم الحالية، ويُقدّم ميزات مُحسّنة لمراقبة القلب. وقد صُمّم الخاتم ليكون جهازًا قابلًا للارتداء بدون شاشة، ويركّز على تقديم معلومات صحية قيّمة بطريقة مريحة