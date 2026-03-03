داليا الأتربي : توافر مخزون استراتيجي سلعي نجاح للدولة في بناء منظومة تمتص الصدمات

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع ايران على المنطقة، عكس حالة من الشفافية والجاهزية في التعامل مع التطورات المتسارعة إقليميًا، مشيدة بخطة الحكومة الاستباقية للتعامل مع أي انعكاسات اقتصادية محتملة.

وأوضحت الأتربي أن تأكيد رئيس الوزراء على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لفترات ممتدة، يمثل رسالة طمأنة قوية للمواطنين، ويعكس نجاح الدولة في بناء منظومة احتياطي قادرة على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل الأوضاع الدولية المعقدة. وأضافت أن الدولة المصرية أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على تأمين احتياجات المواطنين دون انقطاع، وهو ما يتجدد اليوم في ظل هذه التحديات.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع، لا سيما في ما يتعلق بإحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدة أهمية قيام الأجهزة الرقابية بدورها الكامل في مواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو حجب السلع أو استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأكدت أن أي تلاعب بقوت المواطنين في أوقات الأزمات يُعد أمرًا مرفوضًا ويمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي.

وأضافت الأتربي أن تعزيز الرقابة الصارمة، وتفعيل القوانين الرادعة ضد التجار المحتكرين، إلى جانب رفع وعي المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الشراء بدافع التخزين المبالغ فيه، يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على ثقتها في مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة المرحلة بكفاءة واقتدار، داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية باعتبارها الركيزة الأساسية لعبور أي تحديات إقليمية أو دولية