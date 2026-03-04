وزير الرياضة: نستهدف توطين صناعة الأدوات الرياضية بالتعاون مع إسبانيا

استقبل جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة السفير سيرجيو رومان كارانزا فوريستر سفير مملكة إسبانيا لدى مصر والوفد المرافق له بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لبحث تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين علي المستوي الشبابي والرياضي .

وثمن وزير الشباب والرياضة من عمق العلاقات المصرية الإسبانية وبعدها التاريخيّ منذ القدم .

موضحاً " جوهر " انه يمتلك العديد من الأصدقاء الإسبان منذ ان كان لاعبا في صفوف المنتخب الوطني لكرة اليد ، حيث سبق وان تعامل مع العديد من المدربين الإسبان واللاعبين.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بانه تم الاتفاق خلال اللقاء علي

التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال الاستثمار والصناعات الرياضية والتي تعد مجال هام نسعي من خلاله لتوطين العديد من الصناعات للأدوات الرياضية بمصر ، بالإضافة الي التعاون علي مستوي المجال الشبابي وتأهيلهم باعتبارهم مستقبل مصر .

فيما أكد السفير الإسباني حرص بلاده على زيادة اواصر التعاون بين إسبانيا ومصر في مختلف المجالات الشبابية والرياضية ، موضحاً استعداد الحكومة الإسبانية لتقديم كل الدعم علي المستويين الرياضي والشبابي .