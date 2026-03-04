منال عوض: انتهاء رفع كفاءة وتطوير شارع الحجاز بالبحر الأحمر بتكلفة 128 مليون جنيه

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم بشأن الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحجاز بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وتحسين جودة البيئة العمرانية وتعزيز كفاءة المحاور الحيوية.

الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة إنجاز 100٪

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع *بنسبة إنجاز 100٪، بطول إجمالي يبلغ نحو ٥ كم، وبتكلفة استثمارية قدرها 128 مليون جنيه وذلك من موازنة وخطة وزارة التنمية المحلية والبيئة وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع .

وأشار التقرير إلى أن المشروع تضمن تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال الهندسية والتخطيطية، شملت: رفع كفاءة الطريق الرئيسي بطول (5) كم، بعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، بما يحقق استيعابًا مروريًا ملائمًا للكثافات الحالية والمتوقعة، ويرفع مستوى الأمان والسلامة المرورية وتطوير المدخل الشمالي للمدينة من خلال توسعة الطريق الرئيسي بطول (500) متر ليصبح بعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، بما يسهم في تحسين كفاءة الربط بين المحور الرئيسي ومداخل المدينة ، كما تم إنشاء ميدان مروري جديد وفق أسس تخطيطية تضمن تنظيم الحركة وتوزيع التدفقات المرورية وتقليل نقاط التعارض.

وأكد التقرير أن الأعمال نُفذت وفق المواصفات القياسية الفنية المعتمدة، مع مراعاة عناصر السلامة المرورية، ورفع كفاءة طبقات الرصف، بما يضمن استدامة التشغيل وتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية، فضلًا عن تحسين الصورة البصرية والحضارية للمدخل الرئيسي للمدينة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يُمثل محورًا تنمويًا مهمًا يدعم الحركة السياحية والاقتصادية بمحافظة البحر الأحمر، ويعزز كفاءة شبكة الطرق الداخلية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في متابعة تنفيذ مشروعات تطوير المحاور الحيوية بالمحافظات، وفق منهج تخطيطي متكامل يربط بين التنمية العمرانية، وتحسين البيئة الحضرية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للاستثمارات العامة ويعظم العائد التنموي منها.