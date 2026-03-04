قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الديون تحاصر ميت عقبة.. الزمالك يبدأ التحرك للنجاة من قبضة الفيفا
قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف إنتاج الغاز
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء 91 قسطرة قلبية وتركيب منظمات دائمة ومؤقتة بمستشفى الزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني على القسطرة، والدكتور ياسر آمين رئيس القسم، والدكتور حسام عطية مدير الوحدة، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والدكتور محمد يحيي مدير المستشفى، نجح في إجراء عدد ٩١ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال شهر فبراير الماضي، منهم ٢٦ حالة حرجة، وعدد ٦٥ حالة ضمن قوائم الانتظار، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب ٤ منظم دائم، و ٢ منظم مؤقت، وتم خروج المرضى بحالة جيدة، بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

اشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أنه يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن هذه الجهود تأتي في إطار ما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطوير مستمر، وسعي متواصل للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن دعم وتفعيل خدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام يعد خطوة مهمة ضمن خطة المديرية لزيادة التخصصات ذات المستوى الثالث، بما يساهم في تحسين المؤشرات الصحية العامة وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، لافتاً إلى أن المديرية تتابع عن كثب أداء وحدات القسطرة القلبية بالزقازيق العام وبمستشفى فاقوس المركزي، بعد افتتاحها في نهاية العام الماضي ٢٠٢٥، وكذلك قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ ٣٨٢٤ حالة، منهم ٨٧ منظم دائم، وعدد ١١٩ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور محمد يحيي مدير المستشفى، وللمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولرئيس قسم جراحة القلب المفتوح، ولجميع الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة بمستشفي الزقازيق العام القلب المفتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر ورئيس دولة الإمارات

شيخ الأزهر: الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول عربية شقيقة انتهاك لسيادة الدولة ومبادئ حسن الجوار

خطبة الجمعة

آيات الله في بدر .. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة في رمضان

البخور

الأزهر للفتوى: استخدام البخور والمعطرات في نهار رمضان لا يفطر

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

فيديو

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد