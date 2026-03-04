إجراء 91 قسطرة قلبية وتركيب منظمات دائمة ومؤقتة بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني على القسطرة، والدكتور ياسر آمين رئيس القسم، والدكتور حسام عطية مدير الوحدة، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والدكتور محمد يحيي مدير المستشفى، نجح في إجراء عدد ٩١ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال شهر فبراير الماضي، منهم ٢٦ حالة حرجة، وعدد ٦٥ حالة ضمن قوائم الانتظار، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب ٤ منظم دائم، و ٢ منظم مؤقت، وتم خروج المرضى بحالة جيدة، بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

اشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أنه يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن هذه الجهود تأتي في إطار ما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطوير مستمر، وسعي متواصل للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن دعم وتفعيل خدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام يعد خطوة مهمة ضمن خطة المديرية لزيادة التخصصات ذات المستوى الثالث، بما يساهم في تحسين المؤشرات الصحية العامة وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، لافتاً إلى أن المديرية تتابع عن كثب أداء وحدات القسطرة القلبية بالزقازيق العام وبمستشفى فاقوس المركزي، بعد افتتاحها في نهاية العام الماضي ٢٠٢٥، وكذلك قسم جراحة القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ ٣٨٢٤ حالة، منهم ٨٧ منظم دائم، وعدد ١١٩ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وللدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور محمد يحيي مدير المستشفى، وللمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولرئيس قسم جراحة القلب المفتوح، ولجميع الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.