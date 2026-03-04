قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
جريمة داخل أسوار أكاديمية تعليمية.. القصة الكاملة لمقتل طالب

إسراء عبدالمطلب

شهدت منطقة مصر الجديدة حادثة مأساوية هزت الرأي العام، حيث لقي طالب مصرعه أمام بوابة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إثر تعرضه لطعنات قاتلة على يد زميله في الدراسة. 

الحادثة التي وقعت خلال شهر رمضان أكدت مرة أخرى حجم التوترات التي قد تنشأ من الخلافات الشخصية بين الطلاب، وأثارت حالة من الصدمة بين زملائه والمارة.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأولية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بتعرض طالب لطعنات نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته أمام معهد الأكاديمية العربية. 

وعند انتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين العثور على جثمان المجني عليه غارقًا في دمائه. 

وقد تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، حيث أكدت المشاهد قيام المتهم بسداد ثلاث طعنات للمجني عليه، إحداها في منطقة القلب، ما أدى إلى وفاته على الفور قبل وصوله المستشفى.

كما تبين أن الحادث ناتج عن خلافات سابقة بين الطالبين حول فتاة، وفق ما أكد شهود العيان وأصدقاء المجني عليه، مما يشير إلى أن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل تصاعدت إلى جريمة قتل أمام الجميع في وضح النهار خلال شهر رمضان.

شهادات الأصدقاء وتفاصيل الحادث

كشف محمد وائل، صديق المجني عليه، أن الطالب المتوفى محمد هاني كان صائمًا وقت وقوع الحادث. 

وأضاف أن زميله أحمد حطب حضر إلى محيط الأكاديمية حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرًا وتوجه مباشرة نحو محمد هاني، قبل أن يوجه له ثلاث طعنات متتالية بسلاح أبيض، أدت إلى سقوطه أرضًا وسط صدمة الطلاب المتواجدين.

وأوضح محمد وائل أن الأطباء حاولوا إنعاش المجني عليه فور نقله إلى المستشفى، إلا أن حالته كانت قد تدهورت بشكل كامل، لافتًا إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات سابقة وتحريض من فتاة، ما فاجأ الجميع داخل الأكاديمية وساهم في تصاعد الموقف إلى هذا الحد.

الإجراءات القانونية وردود الفعل

باشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى. 

وناشد أصدقاء المجني عليه وزارة الداخلية بالتحرك بسرعة لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المتورطين، مؤكدين ثقتهم في قدرة أجهزة الأمن على إعادة حق محمد هاني.

وهذه الحادثة المأساوية تطرح تساؤلات حول الحاجة إلى تكثيف برامج التوعية الطلابية لحل النزاعات بطرق سلمية داخل الجامعات، وتؤكد ضرورة التدخل المبكر لمنع تطور الخلافات إلى أعمال عنف.

