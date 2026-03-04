تزكية النفس ندوة دينية لأزهر مطروح بمعهد عمر بن عبدالعزيز

​شهد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الندوة الدينية التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بمعهد «فتيات عمر بن عبد العزيز»، تحت عنوان "تزكية النفس في رمضان"، وذلك ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية للمنطقة.

وحاضر في الندوة الدكتور نبيل محمد السايس -عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية البنات الأزهرية بمرسى مطروح-، حيث تناول الأبعاد الإيمانية والتربوية لتهذيب النفس في الشهر الكريم، بحضور حاتم النجار مدير إدارة رعاية الطلاب، وموجهي التربية الاجتماعية، وتحت استضافة عميدة المعهد وجمع من المعلمين والطالبات.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الشيخ عطية سالم على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز القيم الروحية لدى الطالبات وربطهن بالمنهج الأزهري الوسطي القائم على الأخلاق والتربية.

​وفي سياق متصل، تفقد ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية لمعلمي رياض الأطفال بديوان عام المنطقة، وذلك بحضور السيد ناصف مدير إدارة التدريب.

وتابع خلال الجولة سير المحاضرات التدريبية، مؤكداً على ضرورة استثمار هذه البرامج في تطوير الأداء التدريسي داخل الفصول لمواكبة أحدث الاستراتيجيات التربوية، مشيداً بجهود إدارة التدريب في تنظيم وتأهيل الكوادر التعليمية بما يخدم العملية التعليمية بمنطقة مطروح الأزهرية.