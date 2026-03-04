قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
تزكية النفس ندوة دينية لأزهر مطروح بمعهد عمر بن عبدالعزيز

ايمن محمود

​شهد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الندوة الدينية التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بمعهد «فتيات عمر بن عبد العزيز»، تحت عنوان "تزكية النفس في رمضان"، وذلك ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية للمنطقة.

وحاضر في الندوة الدكتور نبيل محمد السايس -عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية البنات الأزهرية بمرسى مطروح-، حيث تناول الأبعاد الإيمانية والتربوية لتهذيب النفس في الشهر الكريم، بحضور حاتم النجار مدير إدارة رعاية الطلاب، وموجهي التربية الاجتماعية، وتحت استضافة عميدة المعهد وجمع من المعلمين والطالبات.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الشيخ عطية سالم على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز القيم الروحية لدى الطالبات وربطهن بالمنهج الأزهري الوسطي القائم على الأخلاق والتربية.

​وفي سياق متصل، تفقد ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية لمعلمي رياض الأطفال بديوان عام المنطقة، وذلك بحضور السيد ناصف مدير إدارة التدريب.

وتابع خلال الجولة سير المحاضرات التدريبية، مؤكداً على ضرورة استثمار هذه البرامج في تطوير الأداء التدريسي داخل الفصول لمواكبة أحدث الاستراتيجيات التربوية، مشيداً بجهود إدارة التدريب في تنظيم وتأهيل الكوادر التعليمية بما يخدم العملية التعليمية بمنطقة مطروح الأزهرية.

