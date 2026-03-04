إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ | صور

شهد طريق «الحوة - بيلا» بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى بيلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير على طريق «الحوة - بيلا» ووقوع مصابين.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل للمصابين إلى مستشفى بيلا المركزي لقربه مو الحادث.

وأكد مصدر طبي بكفر الشيخ لـ «صدى البلد» أن جميع الحالات مستقرة، وأن بعضها غادر المستشفى، وأن الإصابات تتراوح مابين جروح وكدمات، وأن هناك حالة اشتباه كسور في الفقرات القطنية، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.