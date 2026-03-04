مايا دياب: العصر اتغير ومفيش حد "نمبر وان"

أكدت النجمة اللبنانية مايا دياب أن مفهوم "النجم الأول" أو نمبر وان بشكله التقليدي لم يعد موجوداً في الساحة الغنية الحالية، مشيرة إلى أن معايير النجاح اختلفت جذرياً عما كانت عليه في السابق.

وفي ردها على سؤال ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، حول تصنيفها لنفسها ضمن "صفوف النخبة" أو الصف الأول، أوضحت مايا دياب أن "الصف الأول" ليس مقعداً مخصصاً لفرد واحد، بل هو مساحة واسعة وخط عريض يتسع للكثير من النجوم، مؤكدة أن الجمهور هو من يحدد من يستحق التواجد في هذه المكانة بناءً على النجاح والأقدمية.

وشددت مايا دياب على أن العصر الفني قد تغير، وقالت بصراحة: "لا يوجد أحد يحتكر لقب (نمبر وان)، فاليوم الأغنية الناجحة هي التي تحكم وتتصدر"، وأضافت في تصريحاتها أن الأغنية "الضاربة" (Hit) قد تصنع نجاحاً ساحقاً لمطرب قد يكون بعيداً تماماً عن حسابات الصف الأول، وهو ما يثبت تغير معالم الفن في العصر الحالي، حيث أصبحت "الأغنية" هي النجم الحقيقي وليس المطرب بلقبه.