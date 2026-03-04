أحمد عصام يوضح فضل الصلاة في ميقاتها.. فيديو

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن أداء الصلاة يجب أن يكون في مواقيته، مستشهدا بآيات الله: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".

وأضاف الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أي الأعمال أفضل؟، مضيفا أن النبي أكد أن أفضل الأعمال هي الصلاة على وقتها، أن يصلي المسلم الصلاة في الوقت المخصص لها.

وأوضح الدكتور أحمد عصام فرحات، أن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يحافظون على صلاتهم ويخشع في صلاة، ويكون حريص أن يصلي الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع: الله تعالى يقول في سورة المؤمنون: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون"، ومدح النبي وأصحاب سيدنا رسول الله.